У Чортківському районі на Тернопільщині внаслідок падіння з семиметрової висоти загинув 68-річний чоловік. Він працював водієм на місцевій фермі. На дах він заліз, аби допомогти будівельникам, але в якийсь момент не втримався і впав. Від важких травм він загинув на місці.

Про нещасний випадок стало відомо у понеділок, 22 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Зазначається, що інцидент стався на території одного з фермерських господарств Чортківщини.

Зі слів очевидців, 68-річний чоловік виліз на дах будівлі, де велися роботи, бажаючи допомогти будівельникам. Не втримавшись, пенсіонер впав на землю із семиметрової висоти. Від отриманих травм помер на місці. «Поліцейські з’ясували, що чоловік працював водієм на підприємстві. На дах вибрався з власної ініціативи, бажаючи допомогти. Наразі правоохоронці встановлюють інші обставини нещасного випадку», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.