Буський районний суд виніс вирок 40-річному чоловіку, який системно ґвалтував 7-річну доньку своєї родички. Суд призначив йому 10 років ув’язнення.

Як повідомили у прокуратурі, упродовж п’яти років чоловік неодноразово ґвалтував малолітню дівчинку. Він жив у одному будинку разом із рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Дітей часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю батьків, систематично ґвалтував одну з дівчаток.

Сексуальне насильство над потерпілою почалося, коли їй було всього лише 7 років. Після зґвалтувань чоловік тиснув на неї психологічно та погрожував розправою, аби вона нікому не розповідала про зґвалтування. З матеріалів справи відомо, що події відбувалися ще у 2014 році.

У суді чоловік свою вину не визнав, у вчиненому не розкаявся. 31 травня Буський районний суд визнав його винним і призначив 10 років ув’язнення. Після того, як вирок набере законної сили, дані ґвалтівника внесуть до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Наразі вирок можна оскаржити в апеляції.