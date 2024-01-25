У Кам’янці-Подільському судитимуть 40-річного чоловіка, який систематично ґвалтував свою малолітню доньку. Про насильство її матір дізналась після того, як відвела 12-річну дівчину на огляд до гінеколога. У четвер, 25 січня, прес-служба поліції Хмельниччини повідомила, що розслідування справи вже завершене, матеріали направили до суду.

Зауважимо, що поліція відкрила кримінальне провадження у липні 2023-го року. Тоді правоохоронців звернулась акушерка міської лікарні та повідомила, що в неї на огляді була жінка з неповнолітньою донькою. Медпрацівниця виявила у дівчинки ознаки тривалих статевих відносин. Матір дитини пояснила, що підозрює в цьому свого чоловіка.

«Слідчі одразу відкрили кримінальне провадження, в ході розслідування якого отримали докази того, що рідний батько ґвалтував власну доньку ще з 6-річного віку. Потерпіла дівчинка увесь цей час боялася розповідати про це комусь з дорослих», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника звинувачують у порушенні ч. 6 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, вчинене повторно) та ч. 4 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років). Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.