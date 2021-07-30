Щонайменше 40% українців можуть мати антитіла до Covid-19

Попередні результати дослідження Центру громадського здоров’я України свідчать, що щонайменше 40% українців вже мають антитіла до коронавірусу. Кількість людей з імунітетом може бути навіть більшою, адже на це впливають різні фактори, кажуть в ЦГЗ.

«Станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну). За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал)», – ідеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначають, що це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, які інфікувались коронавірусом з початку пандемії. Фактична ж кількість людей з антитілами може бути більшою, адже на результати дослідження впливають такі фактори:

частина людей у певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків;

через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли Covid-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;

рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами або бути на рівні, нижчому за поріг конкретної тест-системи.

Вплив цих факторів на дослідження, кажуть у ЦГЗ, проаналізують окремо.

«Наявність антитіл до коронавірусу вказує, що людина раніше контактувала з ним. Водночас виявлення антитіл не гарантує імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. Зараз невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються», – кажуть в ЦГЗ.

Остаточні результати дослідження, що презентують у вересні, мають використати РНБО, МОЗ, ЦГЗ та інші установи для раціонального планування подальших протиепідемічних і профілактичних заходів.

Дослідження відбувалось 7 червня – 9 липня. За цей час медики вивчили 6398 зразків крові здорових людей, обраних випадковим чином. Третина учасників дослідження проживає в сільській місцевості, третина — в обласних центрах, ще третина — в інших містах і селищах міського типу.

Фінансували дослідження Світовий банк і Товариство Червоного Хреста України. Партнери – Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центр соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, Товариство Червоного Хреста України та МЛ «ДІЛА».