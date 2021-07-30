Ізраїль став першою країною, яка офіційно заявила, що використовуватиме три дози вакцини Pfizer/bioNTech для щеплення людей, старшх за 60 років. Це потрібно, каже прем’єр-міністр Нафталі Бенет, щоб захистити населення від штаму коронавірусу «Дельта». Окрім того, Міністерство охорони здоров’я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 років, якщо для цього є покази.

Першим, хто отримає додаткову – третю – дозу вакцини від коронавірусу, передає Reuters, стане президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Літніх людей, як найбільш вразливих до коронавірусу, у країні почали вакцинувати ще з грудня 2020 року. Та після досліджень про те, що з часом ефективність вакцини Pfizer дещо зменшується та з появою нового штаму коронавірусу «Дельта», уряд вирішив посилити імунітет людей віком поза 60 років третьою дозою вакцини.

Зазначається, що третє щеплення отримають ті, хто мав другу дозу щонайменше 5 місяців тому. Водночас деякі експерти вважають, що Ізраїлю варто зачекати на більш детальні дослідження впливу третьої дози вакцини на імунітет та про можливі побічні ефекти.

У свою чергу, у компанії Pfizer сказали, що також вважають, що варто отримати третю дозу вакцини для підсилення імунітету.

Також Ізраїль став першою країною, де дозволили щепити від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Утім, вакцинація рекомендована тільки дітям зі складними захворюваннями, що у випадку зараження Covid-19 мають високий ризик ускладнень і смерті, пише The Times of Israel. Ідеться про такі хвороби, як важке ожиріння, важкі хронічні захворювання легень, серцева недостатність, розлади нервової системи тощо. Те, що дитина потребує вакцинації, має підтвердити лікар, а потім – погодити міністерство.

Зараз в Ізраїлі вакциновано 57% із 9,3 млн населення, а кількість нових виявлених хворих зросла до 2000 людей на день.

Додамо, Європейська агенція з лікарських засобів дозволила вакцинувати підлітків віком 12-17 років вакциною американського виробництва Moderna. Попередні дослідження показали, що вона така ж ефективна для підлітків, як і для молодих людей.