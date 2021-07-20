Науковці НАН вважають, що Україні загрожують «вибухові темпи» зростання захворюваності на Covid

Національна академія наук прогнозує різке зростання захворюваності на Covid-19 в Україні. Про це йдеться в огляді поточної епідситуації, опублікованому на сайті НАН.

Наявні оперативні епідемічні дані дають змогу стверджувати про завершення фази спаду захворюваності на Covid-19 в Україні, вважають у НАН.

«На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання – подібно до того, як це спостерігалося в деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта», – йдеться в огляді.

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Занепокоєність науковців також викликає те, що протягом останнього тижня зросли відразу три головні епідемічні показники: кількість позитивних ПЛР-тестів, число нових госпіталізацій і кількість нових випадків захворювання. На думку науковців, саме ці показники відображають епідемічну динаміку.

Водночас кількість позитивних ПЛР-тестів, імовірно, є найоперативнішим із них. Упродовж тижня показник зріс на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій і нових випадків зросли на 4,9% і 7,3% відповідно.

У НАН зазначають, що різкого зростання захворюваності не зафіксували ще в жодному з регіонів України, проте темпи тижневого зростання свідчать, що «ймовірність пришвидшення зростання є досить високою».

Зауважимо, що раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 19 липня заявив, що в Україні вперше за кілька місяців зріс рівень захворюваності на Covid-19. За його словами, протягом минулого тижня зафіксували 3460 нових хворих, на 253 більше, ніж на тиждень раніше.