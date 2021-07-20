Львівщина отримала понад 60 тис. доз цієї вакцини

У п’ятницю, 23 липня, у двох центрах масової вакцинації, а саме ТЦ «Форум Львів» та Центрі Довженка львів’ян щепитимуть від коронавірусу вакциною Moderna, повідомив ZAXID.NET регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут.

За його словами, на Львівщині зараз активно використовують для вакцинації вакцини Moderna, Astra Zeneca, Pfizer та CoronaVac.

«Дози вакцин Astra Zeneca та Pfizer, які є на Львівщині, зараз використовують для щеплення осіб, що очікують на другу дозу цих вакцин. Вакциною CoronaVac вакцинують і пунктах вакцинації, і в центрах масової вакцинації населення», – каже Олег Когут.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко уточнив ZAXID.NET, що у ТЦ «Форум Львів» та Центрі Довженка 23 липня вакцинуватимуть львів’ян з 10:00 до15:00. Провакцинуватися цією вакциною зможуть ті, хто зареєстрований у системі Helsi. Наразі щепитимуть цією вакциною лише один день, а згодом, коли вакцини надійде більше, будуть вакцинувати і в інших центрах масової вакцинації.

«Зареєструватись на вакцинацію можна буде через систему Helsi у розділі "запис на вакцинацію". Можливість запису буде відкрито сьогодні після 18.00», - повідомив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, у понеділок, 19 липня, на Львівщину надійшло 64350 доз вакцини Moderna. Це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna, і схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Її ефективність – 94,1%.

Ця партія вакцин призначена для використання мобільними бригадами, які вакцинують організовані колективи та професійні групи з попередніх етапів. Для захисту від коронавірусної інфекції потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.