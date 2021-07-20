Аби бути захищеним, слід отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом 28 днів

У понеділок, 19 липня, до Львова надійшло 64350 доз вакцини Moderna. Це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna, і схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Її ефективність – 94,1%, повідомив департамент охорони здоров’я ЛОДА.

Ця партія вакцин призначена для використання мобільними бригадами, які вакцинують організовані колективи та професійні групи з попередніх етапів. Для захисту від коронавірусної інфекції потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

«Для багатьох людей вакцинація має свої перестороги, однак вона є абсолютно безпечною, захищаючи від хвороби та її наслідків. Невакциноване населення має високий ризик зараження. Якщо вірус продовжить швидко рухатися, особливо в місцях з низьким рівнем вакцинації, то ми можемо спостерігати спалахи інфекції SARS-CoV-2. Оскільки нові варіанти вдвічі швидше призводять до госпіталізації, вакцини ефективно знижують цей ризик», – повідомив Олег Когут, регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної хвороби у Львівській області.