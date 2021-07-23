Європейських підлітків вакцинуватимуть препаратом Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило вакцинувати підлітків віком 12-17 років від коронавірусу препаратом Spikevax американського виробництва (раніше він називався Moderna). Зазначається, що вакцина така ж ефективна для підлітків, як для молодих людей віком 18-25 років. Про це ідеться у повідомленні Агентства.

Вакцинувати підлітків ЕМА рекомендує за тією ж схемою, що і дорослих – два уколи у м'язи плеча з інтервалом 4 тижні. Дослідження, в якому взяли участь 3732 підлітки віком 12-17 років, показало, що у них виділяється така ж кількість антитіл, як і у молодих людей, щеплених вакциною Spikevax. Зазначається, що і можливі побічні ефекти після вакцинації такі ж: біль і чесання у місці уколу, слабкість, головний біль, біль у м'язах і суглобах, збільшення лімфовузлів, гарячка, нудота тощо.

Водночас через недостатню кількість учасників дослідження не вдалось з'ясувати, чи можуть у підлітків виникати нові, раніше не виявлені побічні ефекти, або розвиватись ризик виникнення міокардиту (запалення серцевого м'язу) чи перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серця).

Утім, кажуть в ЕМА, побічні ефекти під час дослідження були виражені на середньому рівні, а користь від вакцинації, у порівнянні з можливими загрозами, є більшою. Тож ЕМА рекомендує щепити підлітків віком 12-17 років препаратом Spikevax, що зараз вже використовують для вакцинації дорослих, старших за 18 років.

У ЕМА зазначають, що і надалі будуть моніторити вплив вакцини як на дітей, так і на дорослих, в країнах-членах Євросоюзу. Також будуть проведені детальніші дослідження.

До слова, на Львівщину прибуло понад 64 тисячі доз вакцини Moderna, якою львів'ян щепитимуть у трьох центрах вакцинації вже цими вихідними. Та українське МОЗ наразі не має рекомендацій про вакцинацію підлітків, тож щепитись можуть тільки люди, старші за 18 років.

Moderna є мРНК-вакциною, розробленою американською компанією Moderna. Вона схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Її ефективність – 94,1%.