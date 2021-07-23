Зареєструватись на вакцинацію можна у системі Helsi в розділі «Запис на вакцинацію», де потрібно обрати місто Львів і відповідний центр вакцинації

У суботу та неділю, 24 та 25 липня, у трьох центрах вакцинації львів'яни зможуть щепитись від коронавірусу вакциною Moderna. Загалом у місті працюватимуть шість центрів вакцинації. Про це повідомляє Львівська міська рада.

На вихідних у Львові діятимуть шість центрів масової вакцинації. З них у трьох – ТРЦ Forum Lviv, Центрі Довженка та на стадіоні «Арена Львів» можна щепитись вакциною Moderna. У трьох інших – ТРЦ Victoria Gardens, Spartak та IQMED Clinic можна буде отримати другу або першу дозу вакцини CoronaVac.

«Зареєструватись на вакцинацію можна у системі Helsi в розділі «Запис на вакцинацію», де потрібно обрати місто Львів і відповідний центр вакцинації. Звичайно, ми врахували момент із живою чергою, але для того, щоб зменшити час очікування, наполегливо рекомендуємо реєструватись на вакцинацію», - зазначили в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

У мерії наголошують, що вакциною Moderna будуть вакцинувати і з понеділка, 26 липня.

«Вакцинація не завершиться цими вихідними. Плануємо з цього понеділка продовжити вакцинувати вакциною Moderna щодня з 15:00 до 18:30 у «Форумі Львів», Центрі Довженка та «Арені Львів». Запис на вакцинацію буде доступний вже відсьогодні», – додали в міському управлінні охорони здоров’я.

Нагадаємо, у понеділок, 19 липня, на Львівщину надійшло 64350 доз вакцини Moderna. Це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna, і схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Її ефективність – 94,1%.