Свідки зняли на відео спробу самогубства, не намагаючись перешкодити

Напередодні у четвер, 3 вересня, на Сихові львів'янин вирішив вкоротити собі віку перед свідками. Чоловік намагався перерізати собі горло кухонним ножем на вул. Кавалерідзе. Люди вчасно викликали швидку і поліцію. Патрульні встигли приїхати першими і врятували самогубцю.

Коли приїхали поліцейські, чоловік вже лежав обличчям до землі, а довкола нього були плями крові. Інспектори спробували перевернути самогубцю, але чоловік активно опирався та далі намагався завдати собі шкоди. Тому патрульні одягнули на нього наручники.

Кухонний ніж, яким чоловік порізав собі горло та живіт

Згодом виявилося, що потенційним самогубцем є 41-річний львів'янин. Він встиг порізати собі шию та живіт. Однак кровотечі були не критичними.

Згодом на місце приїхали медики, які надали першу допомогу та забрали чоловіка до лікарні. Причини такої поведінки невідомі, далі цією справою займаються слідчі.