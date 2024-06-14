Суд призначив 8 років тюрми 41-річному мешканцю Прикарпаття, який зґвалтував неповнолітню доньку своєї однокласниці. У суді він свою провину не визнав.

Як повідомили в прокуратурі, у листопаді 2022 року мешканець одного із сіл Надвірнянського району прийшов у гості в компанію та приніс спиртне. Згодом, коли компанія почала розходитись по домівках, він наздогнав 14-річну дівчину, яка відпочи лава в тій же компанії, схопив її за шию та зґвалтував. Згодом з’ясувалось, що дівчина є донькою однокласниці кривдника.

Слідчі повідомили 41-річному чоловіку прог підозру за ч. 3 ст. 152 ККУ. В суді він свою провину не визнав, однак суд призначив йому 8 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.