Мешканець Бродів поранив водія грейдера, який проводив дорожні роботи

У Бродах на Львівщині поліцейські затримали 42-річного місцевого мешканця, який стріляв у водія грейдера під час вуличного конфлікту. Постраждалого доправили до лікарні з пораненнями руки.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався близько 14:00 на вул. Островчик у Бродах. Очевидці почули постріли та зателефонували в поліцію.

Поліцейські з’ясували, що 42-річний місцевий мешканець розпочав конфлікт із водієм грейдера, який проводив дорожні роботи. Під час суперечки зловмисник витягнув із кишені пневматичну зброю та здійснив чотири постріли у бік водія, після чого втік. Водія з пораненням руки було доставлено до лікарні.

«Затриманий, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, кілька разів вистрілив зі зброї пневматичної дії у 52-річного потерпілого, двічі влучивши йому в руку», – повідомили в поліції.

Поліцейські розшукали та затримали стрільця. Йому повідомили про підозру в хуліганстві (ч.4 ст.296 ККУ), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.