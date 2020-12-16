Політиком 2020 року Володимира Зеленського назвали майже 20% респондентів проти 46% торік

42,1% українців назвали президента Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року. Однак це не завадило голові держави зберегти позицію політика року. Про це свідчать дані опитування, проведеного з 4 по 9 грудня у рамках дослідницького проекту Центру Разумкова «Україна-2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики».

«Попри те, що 20% респондентів назвали Володимира Зеленського Політиком року, помітно більше (42%) назвали його Розчаруванням 2020 року», – йдеться у матеріалах опитування.

Петра Порошенка розчаруванням року вважають 10,4% опитаних, трохи більше як по 2% – Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, 1,9% – Олексія Гончарука. Для 1% опитаних розчаруванням року став Святослав Вакарчук.

Про розчарування усіма політиками заявили 4,6% респондентів, 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

Політиком 2020 року Володимира Зеленського назвали майже 20% респондентів проти 46% торік.

10,4% опитаних вважають політиком року Петра Порошенка, 5,3% – Юрія Бойка, 4,1% – Віктора Медведчука, по 3,1% – Дмитра Разумкова і Юлію Тимошенко, 1,8% – Віталія Кличка, 1,6% – Володимира Гройсмана, 1,3% – Ігоря Смешка, 1,2% – Анатолія Шарія.

36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика (у 2019 році таких було 24%).

Дослідження проводилося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.