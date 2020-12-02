Третина українців не знає імен прем’єр-міністра і голови Верховної Ради
Українці краще обізнані з політиками попередніх каденцій, а не з представниками чинної влади
Не всі українці знають, хто нині керує урядом, Верховною Радою та очолює Офіс президента, свідчать результати опитування, яке соціологічна група «Рейтинг» провела 28-30 листопада і опублікувала в середу, 2 грудня.
Соціологи вимірювали рівень довіри до політиків, який виявив, що українці краще обізнані з політиками попередніх каденцій, аніж із представниками чинної влади.
Згідно з результатами дослідження, 42% українців не чули про голову Офісу президента Андрія Єрмака, 35% опитаних не знають, хто такий Дмитро Разумков, який є головою Верховної Ради, 34% респондентів не чули про Дениса Шмигаля, який обіймає посаду прем’єр-міністра.
До слова, про колишніх прем’єр-міністрів України Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка не чули ніколи 7 та 4 відсотка респондентів. Ще 2% опитаних не чули про Віталія Кличка, який у 2020 році вдруге виграв вибори мера столиці.
Водночас усі учасники дослідження знають, який президент керує країною зараз та його попередника.
Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» у період 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.