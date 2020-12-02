Попри те, що Денис Шмигаль і Дмитро Разумков – перші особи держави, багато українців досі про них нічого не чули

Не всі українці знають, хто нині керує урядом, Верховною Радою та очолює Офіс президента, свідчать результати опитування, яке соціологічна група «Рейтинг» провела 28-30 листопада і опублікувала в середу, 2 грудня.

Соціологи вимірювали рівень довіри до політиків, який виявив, що українці краще обізнані з політиками попередніх каденцій, аніж із представниками чинної влади.

Згідно з результатами дослідження, 42% українців не чули про голову Офісу президента Андрія Єрмака, 35% опитаних не знають, хто такий Дмитро Разумков, який є головою Верховної Ради, 34% респондентів не чули про Дениса Шмигаля, який обіймає посаду прем’єр-міністра.

До слова, про колишніх прем’єр-міністрів України Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка не чули ніколи 7 та 4 відсотка респондентів. Ще 2% опитаних не чули про Віталія Кличка, який у 2020 році вдруге виграв вибори мера столиці.

Водночас усі учасники дослідження знають, який президент керує країною зараз та його попередника.

Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» у період 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.