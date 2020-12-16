Переважна більшість громадян вважають, що впродовж 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася

Кількість українців, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, за рік зменшилась майже утричі, а кількість тих, хто вважає, що все йде не так, як треба, зросла майже удвічі. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

«Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% – що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі)», – йдеться у повідомленні соціологів.

Крім того, переважна більшість (71%) громадян вважають, що впродовж 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% – що вона не змінилася. У той же час, наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення – 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилося.

Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах:

рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%);

економічне становище країни (76%);

рівень стабільності (74%);

охорона здоров'я (72%);

упевненість громадян у завтрашньому дні (69%);

рівень добробуту їхньої родини (64%);

ставлення громадян до влади (64%);

соціальний захист (57%);

ставлення влади до громадян (56%);

оплата праці (56%);

освіта (51%);

пенсійне забезпечення (50%);

ситуація зі злочинністю (49%);

дотримання законності державними службовцями (46%).

Найбільш суперечливою є оцінка змін в обороноздатності країни: 30% громадян вважають, що вона погіршилася, 17% – що покращилася, а 39,5% – не змінилася, а також змін міжнародного іміджу країни (відповідно 38%, 17% і 33%). Натомість, наприкінці 2019 року 31% опитаних вважали, що обороноздатність країни покращилася, 14,5% – змінилася на гірше, 44% – не змінилася; стосовно міжнародного іміджу країни: 31% опитаних наприкінці 2019 року дотримувалися думки, що він покращився, 21% – погіршився, 37,5% – не змінився.

Також зазначається, що знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 18% – що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта – не визначилися). Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.

Попри негативну оцінку теперішньої ситуації в країні, 54% громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року, 32% – хотіли б повернутися, інші не визначилися. У 2018 році ці показники становили відповідно 48% і 39%.

Соціологічне дослідження тривало з 4 по 9 грудня. Методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів було опитано 2018 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.