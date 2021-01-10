43-річна пасажирка ВАЗ-2106 загинула на місці аварії

У суботу, 9 cічня, на об’їзній дорозі Львова поблизу бази відпочинку «Львівська Швейцарія» сталася ДТП за участі автомобілів ВАЗ-2106 та Opel Astra. Унаслідок аварії загинула 43-річна пасажирка «Жигулів», ще четверо людей були травмовані.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася 9 січня близько 20:15 поблизу бази відпочинку «Львівська Швейцарія» на об’їзній дорозі Львова. Зіткнулися ВАЗ-2106, яким керував 23-річний мешканець села Великосілки Кам’янка-Бузького району, та Opel Astra, за кермом якого був 22-річний львів’янин.

Унаслідок ДТП загинула 43-річна пасажирка автомобіля ВАЗ-2106, мешканка села Великосілки. Ще четверо осіб з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані у медичні заклади Львова.

Обставини події встановлюють правоохоронці.