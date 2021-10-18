43-річний мешканець Самбірського району організував схему незаконного переправлення іноземців до Польщі

На Львівщині правоохоронці перекрили незаконний канал міграції до ЄС. 43-річний мешканець Самбірського району організував схему незаконного переправлення іноземців до Польщі. Із трьома спільниками чоловік намагався переправити чотири групм іноземців – громадян Індії, Афганістану та Непалу.

«У період від серпня до жовтня 43-річний мешканець Самбірського району спільно із спільниками – двома громадянами України та громадянином Індії – організували незаконне переправлення з території України на територію Польщі чотирьох груп іноземців у кількості 21 особа», – повідомили у поліції Львівщини.

Фото поліції

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка виявили та вилучили чорнові записи, документи, мобільні телефони та інші докази, які підтверджують його причетність до незаконного переправлення осіб через кордон України. Вилучене скерували на експертизу.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що 13 жовтня 43-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі триває досудове розслідування.