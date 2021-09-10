Затримані 24 бразильці жили у готелі колишнього поліцейського

На Львівщині 24 бразильці переховувалися у готелі, який належить колишньому поліцейському. За даними Львівської СБУ, екс-правоохоронець організував незаконний канал міграції через Львіщину до ЄС. Про затримання нелегалів повідомила речниця управління Львівської СБУ у п'ятницю, 10 вересня.

З власних джерел ZAXID.NET відомо, що нелегали переховувалося у готелі на Стрийщині, який належить колишньому поліцейському.

Слідство встановило, що колишній працівник органів внутрішніх справ організував канал нелегальної міграції до Європейського Союзу. Екс-поліцейський поселив нелегалів, нібито футбольних фанатів з Бразилії, у власному готелі.

24 громадяни Бразилії хотіли незаконно потрапити до ЄС

Затримали бразильців контррозвідники СБУ разом із працівниками ДМС України під час спецоперації «Мігрант». Тепер поліція перевіряє чи затримані не вчиняли злочини на території України.

Незабаром 24 бразильців екстрадують, а організаторам нелегального каналу міграції загрожує кримінальна відровідальність.