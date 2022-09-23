Аматор Віталій Ступак переплив Північну протоку у буремному Ірландському морі за 14 годин

Львів’янин Віталій Ступак переплив Північну протоку в Ірландському морі і став першим українцем, якому вдалося це зробити. Українцю вдалося проплисти одну з найскладніших ділянок моря за 14 годин.

Як повідомили у компанії SoftServe, яка стала спонсором та організатором цього запливу, 8 вересня Віталій Ступак здолав 42,5 км Північної протоки. Йому вдалося це зробити за 14 годин: з 5:00 до 18:53 за британським часом.

«Я планував цей заплив раніше, проте через війну він став під питання. Водночас я розумів, що хочу показати світу та Україні, що ми можемо ставити рекорди, привернути увагу глобальної спільноти до нас, тому вирішив не відмовлятися від своєї мети. Тренуватися до запливу я міг тільки в басейні, який сильно відрізняється від реальних умов, але я зробив все, що в моїх силах і здолав Північну протоку», — розповів Віталій Ступак.

Складність Північної протоки полягає в надзвичайно бурхливому морі з холодною водою (в середньому 12°С), наявності небезпечних медуз та непередбачуваних погодних умов.

Північна протока розташована між Ірландією та Шотландією і є однією з семи найскладніших локацій для плавців, яка входить в Oceans Seven Challenge. Це змагання, яке складається із семи дальніх запливів у відкритій воді через найнебезпечніші морські канали світу. Їх всіх разом зміг переплисти 21 плавець.

Віталій Ступак здолав вже дві з семи найскладніших проток світу. Першою він підкорив Ла-Манш на честь 30-річчя незалежності України. Тоді він подолав щонайменше 35 миль (56 км) відкритої води за 14,5 год.

Віталію Сутпаку 45 років, він спортсмен-аматор, фінішер Ironman, дворазовий підкорювач 27-кілометрового марафонського запливу на острові Орта в Італії, срібний чемпіон запливу в Каламаті (30 км), учасник першого в Україні пентамарафону (50 км) у 2020 році та фінішер Legendary swim (33 км) у 2020-му році. Батько трьох дітей, економіст-бухгалтер за освітою, Віталій вже близько 20 років працює спортивним масажистом.