Зловмисник винаймав помешкання у Луцьку, де змушував жінок надавати клієнтам сексуальні послуги

Суд виніс вирок 45-річному жителю Рівненщини, який втягував жінок у заняття проституцією. За скоєне він отримав два роки іспитового терміну. Про це повідомила 6 серпня поліція Волинської області.

Як раніше інформував ZAXID.NET, протягом 2023 року 45-річний обвинувачений шантажем спонукав волинянок займатися проституцією. Чоловік винаймав помешкання у Луцьку, де здійснював нагляд і контроль за потерпілими, які надавали послуги сексуального характеру, охороняв їх, а також шукав потенційних клієнтів в інтернеті. Вартість послуг за годину оцінював у 4000 грн.

Зловмисника викрили та затримали наприкінці березня 2024 року.

Згідно з рішенням суду, жителю Рівненщини отримав п’ять років позбавлення волі, втім його звільнили від основного покарання й натомість призначили два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.