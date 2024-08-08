Аварія сталась 7 серпня на трасі Київ-Чоп біля села Гумниська Золочівського району

У середу, 7 серпня, на трасі Київ-Чоп біля Буська вантажівка важко травмувала 46-річну велосипедистку – потерпілу з травмами госпіталізували у реанімацію. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Аварія сталась 7 серпня близько 11:00 на автодорозі Київ-Чоп біля села Гумниська Золочівського району. Водій вантажівки Scania P410, 57-річний житель Київської області, здійснив наїзд на велосипедистку, 46-річну мешканку Золочівського району. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.