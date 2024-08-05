Пасажир отримав тілесні ушкодження

У неділю ввечері, 4 липня, на Львівщині у ДТП загинув 51-річний водій автомобіля Mitsubishi. Він не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Бортники та Демидів Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 51-річний водій автомобіля Mitsubishi Space Star, місцевий мешканець, не впорався з керуванням і в’їхав в огорожу. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події. Пасажир автомобіля, 46-річний мешканець району, отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.