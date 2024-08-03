Пасажир загинув на місці ДТП

На трасі Львів-Шегині перекинулась вантажівка ЗІЛ, внаслідок чого один пасажир загинув, водій та ще один пасажир травмувались. ДТП трапилась 2 серпня близько 15:10 у межах села Твіржа Яворівського району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля ЗіЛ-131, 67-річний житель Львова, не впорався з керуванням – автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся в кювет. У кабіні вантажівки, окрім водія, перебували ще двоє чоловіків – мешканці району віком 61 та 36 років», – повідомили у поліції Львівщини.

Двох постраждалих госпіталізували (фото поліції)

Внаслідок аварії водій та 36-річний пасажир отримали травми, а 61-річний пасажир від отриманих травм помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).