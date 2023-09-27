Злодія оперативно затримала поліція

Поліцейські затримали 46-річного мешканця Кіровоградщини, який обікрав свою 53-річну співмешканку на Львівщині. Пара познайомилася онлайн і незадовго після спільного проживання чоловік обікрав співмешканку і втік. Жінка з вернулася з заявою в поліцію.

Як розповіли в поліції Львівщини, 53-річна мешканка Кам’янки-Бузької познайомилася з підозрюваним в мережі Інтернет, де він назвався переселенцем та учасником АТО, хоча насправді в цей час перебував у місцях позбавлення волі за крадіжки. Звільнившись, він приїхав до нової знайомої та поселився в неї. 26 вересня зловмисник викрав з квартири своєї співмешканки золоті вироби та втік.

Помітивши зникнення прикрас, потерпіла звернулася до поліції. Того ж дня оперативники карного розшуку затримали грабіжника. Він вже встиг здати викрадене в ломбард.

46-річному уродженцю Кіровоградщини повідомили про підозру в крадіжці (ч.4 ст.185 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.