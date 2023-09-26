Одну з церков злодій обікрав, залізши в захристію під час богослужіння

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок 21-річному місцевому мешканцю, який влітку цього року викрав з двох церков понад 200 тис. грн пожертв парафіян. Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, засуджений обікрав дві церкви в Дрогобичі. 8 липня чоловік розбив вікно та заліз у храм Святих Володимира і Ольги УГКЦ, де зі скриньки викрав близько 3 тис. пожертв на ЗСУ. 3 серпня злодій проник в цей же храм, підібравши ключі до вхідних дверей та викрав ще 1,5 тис. грн зі скриньки пожертв.

6 серпня він вчинив повторну крадіжку в Катедральному соборі пресвятої Трійці в Дрогобичі, під час богослужіння заліз через вікно у захистію, звідки викрав майже 200 тис. грн.

Злодія затримала поліція, вивчивши відео з камер спостереження. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж. У суді він свою вину визнав та попросив його жорстоко не карати.

Суд визнав 21-річного чоловіка винним у вчиненні крадіжок (ч. 4 ст. 185 ККУ) та присудив п'ять рокі впозбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.