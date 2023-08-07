Злодія оперативно затримали завдяки відео з камер спостереження

У неділю, 6 серпня, у Дрогобичі на Львівщині 22-річний місцевий мешканець заліз до церкви через вікно та викрав близько 200 тис. грн. Крадіжка сталася під час богослужіння.

Як розповіли в поліції Львівщини, злодій проник у храм через вікно близько 12:00 під час богослужіння, викрав значну суму пожертв та втік. Священик храму звернувся з заявою в поліцію.

Вивчивши відео з камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці менше ніж за дві години встановили, що до крадіжки з церкви причетний 22-річний мешканець райцентру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж.

Крадіжка сталася під час богослужіння (фото поліції)

Злодія затримали. Йому готують підозру за вчинену крадіжку (ч.4 ст.185 ККУ). Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

У поліції не розголошують суму грошей, які злодій викрав з церкви. За даними ZAXID.NET, йдеться про близько 200 тис. грн в різних валютах.