У селі Старий Милятин пограбували церкву УГКЦ

Уночі з вівторка на середу, 26 травня, невідомі пограбували церкву УГКЦ Стрітення Господнього у селі Старий Милятин Буської громади. З храму викрали велику суму грошей.

Як розповів ZAXID.NET начальник відділу №2 Золочівського райвідділу поліції Львівщини Микола Патинок, злодії розбили металоплатикове вікно та проникли у церкву. Пошкодивши сейф, з храму викрали близько 100 тис. грн, 505 євро, 200 доларів та 100 злотих – загалом понад 120 тис. грн. Кошти зберігалися в церкві та призначалися для проведення ремонту. Окрім грошей, більше нічого не викрали та не пошкодили.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст 185 (крадіжка) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі за пограбування церкви нікого не затримали.