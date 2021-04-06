Зі скриньки для пожертв викрали близько тисячі гривень

У Дрогобичі двох 15-річних місцевих мешканців викрали гроші з скриньки пожертв місцевої церкви. Хлопці залізли в храм через вікно і вкрали зі скриньки близько тисячі гривень.

Як повідомили у поліції Львівської області, 4 квітня двоє 15-річних дрогобичан проникли до місцевої церкви та вкрали зі скриньки для пожертв близько тисячі гривень. Про крадіжку у поліцію повідомив настоятель церкви.

Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли у церкву через вікно. Причетними до крадіжки виявились двоє мешканців Дрогобича, які раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки та перебували на випробувальному терміні.

Хлопцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Якщо їх провину доведуть, підліткам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

У поліції не повідомляють, про який храм ідеться, втім судячи з оприлюднених фото, обікрали храм і монастир св. Петра і Павла УГКЦ, що на вул. Стрийській, 1 у Дрогобичі.