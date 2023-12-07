ДТП сталася на трасі у селі Ков'ярі біля Львова

У середу ввечері, 6 грудня, на трасі у селі Ков’ярі біля Львова водій Mercedes-Benz збив пішохода. Постраждалого з травмами госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:15 у селі Ков’ярі Солонківської громади. 61-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Івано-Франківської області, здійснив наїзд на 46-річного пішохода, мешканця одного з сіл Львівського району.

Унаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми та був госпіталізований у реанімацію.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження запорушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.