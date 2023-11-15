В аварії загинув 44-річний житель села Пійло

На Прикарпатті водій легкового автомобіля на неосвітленій ділянці дороги збив на смерть чоловіка, який вів в руках велосипед. Від удару пішохода відкинуло на кілька метрів і він помер до приїзду швидкої допомоги. У водія правоохоронці взяли аналіз на виявлення алкоголю в крові.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18:10 14 листопада поблизу Калуша. Водій автомобіля Citroen С4 Picasso2 наїхав на чоловіка, який йшов проїжджою частиною дороги. Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний мешканець Долини наїзд скоїв на неосвітленій ділянці автодороги між населеним пунктами Калуш та Пійло.

«Керманич не врахував дорожні обставини та вчинив наїзд на чоловіка. Останній знаходився на проїзній частині дороги, а в руках вів велосипед», – повідомили в поліції Прикарпаття в середу, 15 листопада.

Внаслідок аварії 44-річний мешканець села Пійло, помер на місці події. Керманича легковика перевірили на стан сп’яніння, результат — тверезий. Правоохоронці факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Поліцейські встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.