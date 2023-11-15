17-річний мотоцикліст збив трьох пішоходів на пішохідному переході

У вівторок увечері, 14 листопада, у місті Борислав на Львівщині мотоцикліст збив жінку з двома дітьми, які переходили дорогу на пішохідному переході. Усі троє постраждалих доправлені до лікарень з переломами.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:00 на вул. Данила Галицького в Бориславі. 17-річний водій мотоцикла Tekken 250, місцевий житель, здійснив наїзд на трьох пішоходів – двох хлопчиків віком 5 і 7 років та 29-річну жінку – усі мешканці одного з сіл Дрогобицького району. За даними очевидців, ДТП сталася на пішохідному переході.

У результаті пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Наїзд мотоцикліста на пішоходів у Бориславі

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, дітей госпіталізували в львівську лікарню святого Миколая з переломами стегон та ніг. Жінку з переломом плеча доправили в Дрогобицьку лікарню.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 КУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.