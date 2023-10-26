Усіх постраждалих доправили до лікарні

На Прикарпатті в ДТП травмувалося семеро людей, з них – п'ятеро дітей. На місце події викликали рятувальників, щоб деблокувати одного пасажира, якого затиснуло в салоні автомобіля. Одна дитина отримала важкі травми.

Аварія трапилася вранці 26 жовтня на дорозі Н09 Львів – Мукачево, у селі Черче, що за 3 км від Рогатина. Очевидці зателефонували до Служби порятунку о 10:03 і повідомили, що зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Також свідки зазначили, що в ДТП є багато потерпілих, а одну людину затисло в автомобілі.

«На місці події працівники ДСНС деблокували одну людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники вжили заходи щодо від'єднання клем акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі», – повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області в четвер, 26 жовтня.

Одна неповнолітня дівчина потребувала домедичної допомоги. Рятувальники наклали дитині шину на переламану ногу. Попередньо неповнолітня отримала важку травму. Медики бригади швидкої допомоги доправили двох дорослих та п’ятеро дітей в медичні установи області. Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей).