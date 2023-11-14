Поліцейські розшукали водія за кілька кілометрів від місця ДТП

Поблизу Чернівців водій вантажівки на смерть переїхав пішохідку. Після скоєння ДТП кермувальник покинув місце аварії. Поліцейським вдалося оперативно знайти винуватця за кілька десятків кілометрів. Чоловіка затримали, а вантажівку вилучили на арешт-майданчик.

Смертельна аварія сталася на автодорозі Житомир – Чернівці в селі Магала. Близько 19:00 13 листопада вантажівка МАN переїхала жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Постраждала загинула одразу, а водій вантажного автомобіля покинув місце ДТП.

Очевидці аварії викликали правоохоронців та медиків швидкої допомоги. «Для з’ясування обставин ДТП на місце події негайно виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Працівники карного розшуку оперативно розшукав винуватця аварії. Чоловік зупинився за кілька десятків кілометрів на цій же дорозі», – повідомили в поліції Чернівецької області у вівторок, 14 листопада.

Винуватцем аварії виявився 46-річний житель Хмельниччинни

Правоохоронці попередньо встановили, що 46-річний житель Хмельницької області, керуючи вантажівкою, допустив наїзд на 38-річну місцеву жительку та поїхав з місця пригоди. Тіло загиблої поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи.

Поліцейські вилучили транспортний засіб. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Водію вантажівки загрожує до 8 років позбавлення волі.