У водія відібрали кров, щоб перевірити чи не був він п'яний

На Тернопільщині водій легкового автомобіля наїхав на двох жінок. Аварія сталася в Чорткові на пішохідному переході. Одну з постраждалих у важкому стані доправили до лікарні, а у водія взяли аналіз крові на алкогольне сп’яніння.

ДТП в Чорткові сталося увечері 10 листопада. На вулиці Незалежності водій автомобіля ВАЗ збив двох жінок. Потерпілі переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Очевидці викликали бригаду швидкої допомоги та поліцію, також затримали водія до прибуття правоохоронців. Попередньо, медики екстреної допомоги в однієї жінки діагностували численні переломи ніг.

«46-річну жінку з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення. Іншій жінці надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 13 листопада.

Правоохоронці затримали водія. Також у кермувальника відібрали проби на аналіз крові для встановлення факту сп’яніння. Поліцейські факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людей).