На трасі Київ – Чоп у межах міста Стрий вантажівка на смерть збила 40-річну жінку, водій втік з місця ДТП

Ввечері у понеділок, 6 листопада, на трасі Київ – Чоп у межах міста Стрий вантажівка на смерть збила 40-річну жінку, водій втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали винуватця аварії, ним виявився мешканець Закарпаття.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 6 листопада близько 20:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на трасі Київ – Чоп у місті Стрий (вул. Галицька) водій вантажівки збив 40-річну жінку та поїхав геть. Від отриманих травм жителька Мукачевого померла на місці ДТП.

Вивчивши записи камер відеоспостереження, розташованих в рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що аварію вчинив водій вантажівки Volvo. Цей автомобіль поліцейські виявили у селі Козьова, зупинили та вилучили на арештмайданчик. Особу водія встановлено, ним виявився мешканець Закарпаття віком 52 роки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.