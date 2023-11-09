63-річного тернопільчанина намагалися врятувати в лікарні, однак він загинув

На Тернопільщині в результаті смертельної ДТП загинув пішохід. Чоловік переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Водій легкового автомобіля не побачив жителя області в темну пору добу і наїхав на нього.

Смертельна аварія трапилася близько 17:50 8 листопада в Ланівцях. До чергової частини Лановецького відділення поліції зателефонувала невідома жінка і розповіла, що стала свідком дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. У ході перевірки стало відомо, що у Ланівцях, водій автомобіля Geely MR-7151A збив пішохода. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.

«63-річного потерпілого госпіталізували в міську лікарню Ланівців, але врятувати життя йому не вдалося. Правоохоронці встановили, що кермувальник попередньо був тверезий, але чоловік погодився здати кров для остаточної перевірки на вміст алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 9 листопада.

Тіло загиблого чоловіка відправили на проведення судово-медичної експертизи для того, аби встановити точну причину смерті. Факт смертельної ДТП слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Триває розслідування.