Рух трасою Київ-Чоп у районі села Козьова, Стрийського району, заблокований

У середу, 8 листопада, у Стрийському районі Львівщини трапилась аварія з потерпілими, яка заблокувала рух трасою Київ-Чоп. Про це повідомили у патрульній поліції Львівщині. Судячи з фото з місця події, зіткнулись одразу кілька авто.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини, станом на 12:10 рух трасою Київ-Чоп у районі села Козьова, Стрийського району, заблокований. Судячи з фото поліцейських, відбулось зіткнення вантажівки, мікроавтобуса та легкового авто. Наразі на місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Відомо, що у ДТП є постраждалі, проте їх кількість та обставини ДТП наразі встановлюються.

За даними ДСНС Львівщини, на трасі зіткнулись три авомобілі: Dacia Lodan, Mercedes-Benz Vito та Scania. Внаслідок аварії травмовано шестеро людей. Рятувальники деблокували 62-річного водія мікроавтобуса з понівеченого авто.

У напрямку Києва патрульні скеровують автомобілі у населеному пункті Коростів ліворуч. У напрямку Чопа автомобілі скеровують праворуч через населений пункт Плав'я.

Схема об’їзду місця ДТП від патрульної поліції Львівщини