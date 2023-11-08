Автомобіль Peugeot, у який в'їхав мікроавтобус

На Рівненщині внаслідок зіткнення легковика і мікроавтобуса травмувались троє людей. Серед постраждалих – 22-річна вагітна, пасажирка легковика.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 08:00 у середу, 8 листопада, неподалік сіл Олександрія і Пухова (орієнтовно 15 км від Рівного).

«64-річний житель села Хотин, водій буса Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Городище-Рівне-Старокостянтинів, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Peugeot під керуванням 25-річного костопільчанина», – йдеться у повідомленні.

До лікарні госпіталізували двох пасажирів мікроавтобуса: 68-річного жителя села Хотин та 50-річну рівнянку, а також 22-річну вагітну костопільчанку, пасажирку Peugeot.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. За попередньою інформацією, обоє водіїв були тверезі.