Аварія сталась неподалік села Софіївка Луцького району

На Волині сталась аварія, внаслідок якої загинула 26-річна водійка мікроавтобуса. У лікарню також потрапила однорічна донька загиблої, її стан попередньо оцінюють як середньої важкості.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 20:00 у вівторок, 31 жовтня, на трасі у селі Софіївка Луцького району (орієнтовно за 30 км від Луцька).

«Відбулося зіткнення двох автомобілів: Mercedes-Benz Vito та MAN. Внаслідок ДТП водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм загинула», – йдеться у повідомленні.

Однорічну пасажирку, доньку водійки, із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.