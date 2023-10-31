Позашляховик після зіткнення з парканом перекинувся у водойму

На Волині сталась аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Йдеться про водія та пасажира автомобіля Kia Sorento, який перекинувся у ставок.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 17:30 у понеділок, 30 жовтня, на вулиці Ковельській у селі Видерта.

«За кермом автомобіля Kia Sorento перебував 45-річний житель району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, протаранив паркан та в’їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся. Попередньо, водій автомобіля перебував у стані сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС Волині додають, що рятувальники приїхали на місце близько 17:50. На той момент місцеві жителі вже дістали потерпілого з автомобіля та передали медикам. Згодом рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали автомобіль з водойми.

Внаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир позашляховика померли у лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).