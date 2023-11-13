Автомобіль Volkswagen Passat з'їхав з дороги в кювет і врізався у дерево

У Нетішині на Хмельниччині внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків. Йдеться про 30-річного водія Volkswagen Passat та його 37-річного пасажира.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 23:30 у неділю, 12 листопада, на вулиці Набережній у Нетішині. «30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, з’їхав у кювет і допустив зіткнення із деревом. У результаті ДТП водій загинув на місці події», – повідомляють правоохоронці.

У салоні автомобіля перебував 37-річний пасажир. Його з деформованого авто дістали рятувальники і передали медикам. Травмованого чоловіка ще встигли доправити до лікарні, але внаслідок тяжких травм він помер у медзакладі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).