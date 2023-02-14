Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми і опинився в реанімації

Ввечері понеділка, 13 лютого, водій Volkswagen Passat збив пішохода у Великих Грибовичах, за кілька кілометрів від Львова. Внаслідок аварії 58-річний чоловік із важкими травмами потрапив до реанімації, як уточнили ZAXID.NET у поліції, у чоловіка відкритий перелом ноги та черепно-мозкова травма.

Аварія сталася о пів на восьму вечора у селі Великі Грибовичі, біля Львова. За даними поліції, водій автомобіля Volkswagen Passat, 47-річний мешканець одного з сіл Львівського району, збив пішохода. Потерпілим виявився 58-річний мешканець села Великі Грибовичі.

Внаслідок ДТП пішохід отримав сильні травми, зокрема, відкритий перелом ноги, травму живота та черепно-мозкову травму. Зараз чоловік перебуває у реанімації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцеві аварії загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення.