Під час обшуків слідчі вилучили фальшиві ліки і понад 2 млн грн готівки

Нацполіція на Волині перекрила канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва. Схему ввезення фальшивих ліків через Польщу організував 48-річний мешканець Волині разом з чотирма спільниками.

Як повідомили 26 липня у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, волинянин налагодив схему ввезення в Україна фальсифікованих ліків із Росії та Білорусі, які транспортував через Польщу. До співпраці він залучив іще чотирьох спільників.

Продукцію продавали через новостворені інтернет-магазини, профільні групи в соцмережах і месенджери. Ліки доставляли покупцям поштою, а ті оплачували товар накладеним платежем або на карткові рахунки. Щомісячний грошовий оборот від продажу фальсифікованих ліків становив понад 2 млн грн.

24 липня поліцейські провели шість обшуків на складах медпрепаратів та в помешканнях зловмисників. Під час обшуків слідчі вилучили російські та білоруські медикаменти, понад 2 млн грн у різній валюті, чорнові записи, накладні про відправку товарів поштою.

Слідчі просять суд арештувати вилучене майно та обрати підозрюваним запобіжний захід. Організатору схеми та його спільникам повідомили про підозру за ч.1 ст. 321-1 ККУ.