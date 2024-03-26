Вартість незадекларованого товару склала понад 1,5 млн грн

На Чернівецькій митниці затримали буковинця, який намагався контрабандою ввезти в Україну ліки для схуднення, алкоголь та подарункові речі. Вартість незадекларованого товару склала понад 1,5 млн грн. Під час огляду митники вилучили в нього незадекларовані речі.

Митники спільно з прикордонниками зупинили чоловіка 25 березня в пункті пропуску «Порубне – Сірет». Чоловік їхав з Румунії в Україну і для проходження митних процедур обрав для себе смугу руху «зелений коридор». Під час розмови з працівниками митниці він заявив, що не переміщує через кордон товарів, які підлягають декларуванню або обмежені до ввезення в Україну. Буковинець додав, що в коробках в автомобілі є лише деякі речі для знайомих, загальна вартість яких не перевищує 500 євро.

«Однак, під час митного контролю митники виявили у його автомобілі 1308 різних товарів: засоби гігієни, гіро-глобуси, парасольки та декоративні тростини для ходьби, лікарські засоби та алкогольні напої», – повідомили в Чернівецькій митниці у вівторок, 26 березня.

Серед ліків були так звані уколи для схуднення – препарат «Оземпік». Лише вартість однієї ін’єкції коливається від 7500 грн. Загалом попередня вартість тимчасово вилучених незадекларованих товарів складає 1,5 млн гривень.

Працівники митниці пропустили через кордон ту кількість товару на загальну вартість 500 євро і яку чоловік мав право переміщувати без декларування. Решту продукції тимчасово вилучили на підставі протоколів про порушення митних правил, складених за ч. 2 ст. 471 та ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Буковинцю за складеними протоколами загрожує штраф та повна конфіскація товарів.