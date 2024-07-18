Зловмисник підпалив ганчірку та закинув її у вагон

У вівторок, 16 липня, на території здолбунівського депо виникла пожежа, в результаті якої повністю згорів моторний вагон дизельного поїзда. З’ясувалося, що до підпалу причетний 48-річний місцевий житель. Про це 18 липня повідомили у поліції Рівненської області.

За інформацією правоохоронців, пожежа сталася 16 липня о 03:40. Завдяки відео із камер спостереження оперативники з’ясували, що до підпалу причетний 48-річний здолбунівчанин. Чоловік підпалив ганчірку та закинув її у вагон, внаслідок чого той згорів ущент.

«Підозрюваний пояснює, що у такий спосіб вирішив помститися, адже раніше був засуджений за скоєння крадіжок із цього підприємства», – зазначають у поліції.



Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). За скоєне йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. Нині здолбунівчанин перебуває під вартою.