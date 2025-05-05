Мешканця Камʼянця-Подільського судитимуть за шантаж колишньої дружини, а також поширення її інтимного відео. За скоєне чоловіку загрожує до семи років тюрми. Про це повідомила 5 травня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 48-річний мешканець Камʼянця-Подільського ще під час шлюбу зняв інтимне відео, а коли дружина вирішила розірвати стосунки – погрожував розіслати його рідним і знайомим.

«Жінка все ж таки не піддалась на провокації та припинила відносини, а він з помсти поширив відеозапис серед рідних», – зазначають у прокуратурі.

Чоловіку оголосили підозру за фактами виготовлення та поширення відео порнографічного характеру (ч. 2, 3 ст. 301 КК України). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.