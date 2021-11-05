Довічно ув'язнені, серед яких є й Олександр М., віднедавна учень 10 класу львівської середньої школи №55. В’язні позують для фото із газетою «Узник»

49-річний довічно ув'язнений Олександр М., який відбуває покарання у львівському СІЗО, став учнем 10-В класу львівської школи №55. Чоловік захотів продовжити навчання та отримати атестат про середню освіту, бо ще до того, як потрапив за ґрати не закінчив школи. Про це ZAXID.NET розповіли у Львівській установі виконання покарань №19, у п'ятницю 5 листопада.

Олександрові М. 49 років, з них вже більше 20 років він провів у в'язниці. Чоловік засудженний до довічного ув'язнення. Ще до того, як потрапити до в'язниці Олександр М. не закінчив навчання у школі в Раві-Руській, відтак не отримав атестату про середню освіту.

Цього року Олександр М., захотів таки отримати атестат і базову середню освіту. Тож написав заяву на вступ до школи і 12 жовтня його офіційно зарахували до 10 класу львівської середньої школи №55, що на вул. Степана Бандери, 91.

Навчання відбуватиметься у в'язниці. До засудженого щодня будуть приходити вчителі та проводити уроки. Також Олександр М., буде отримувати домашнє завдання та писати контрольні роботи. Додамо, що у Львівському СІЗО утримуються 17 довічно ув'язнених.

Неповнолітні учні-в'язні під час уроку у Львівському СІЗО

До слова, львівська школа №55 постійно співпрацює з Львівським СІЗО та Личаківською колонією, більш відомою, як «трицятка». Шестеро вчителів з різних предметів щодня проводять уроки для неповнолітніх в'язнів. Станом на зараз у тюремній школі в СІЗО навчаються шестеро неповнолітніх.

Один з них Микола О., минулого року здав успішно ЗНО та вступив до Львівського кооперативного коледжу економіки і права на факультет правознавства. Він навчається заочно на другому курсі.