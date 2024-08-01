49-річний житель Одеси обікрав іноземця у поїзді «Київ-Львів»

У Львові поліцейські повідомили про підозру 49-річному жителю Одеси, який викрав у пасажира поїзда «Київ-Львів» 8800 доларів, підклавши натомість фальшиві купюри.

За даними поліції Львівщини, 49-річний одесит купив квиток за підробленими документами. В купе він познайомився з іншим пасажиром та з’ясував, що той має з собою 10 тис. доларів готівкою. Вночі, коли сусід-іноземець спав, підозрюваний дістав з його сумки конверт з грошима та замінив у ньому купюри на фальшиві, залишивши лише декілька справжніх – для обкладинки, після чого поклав конверт назад у сумку.

У затриманого злодія вилучили викрадені гроші та інші докази

Коли потерпілий побачив, що у конверті фальшиві гроші, то звернувся за допомогою у поліцію. Правоохоронці встановили злодія та доставили його з Одеси до Львова.

Під час обшуків поліцейські вилучили у підозрюваного: підроблені документи, фальшиві долари США, снодійні засоби, картки телефонних операторів, спеціальні ключі, які використовують працівники залізниці, та інші речові докази.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні крадіжки (ч. 4 ст. 185 ККУ). Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.