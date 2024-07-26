Тернополянин водомати зламував вночі за допомогою лома

У Тернополі рецидивіст за тиждень обікрав 15 водоматів. Загалом чоловік викрав монетами та дрібними купюрами 10 тис. грн. Тернополянин водомати зламував вночі за допомогою лома. Правоохоронці встановили, хто саме обкрадав автомати і затримали зловмисника. Він виявився раніше судимий.

На весні 2024 року до Тернопільського районного управління поліції звернувся підприємець і повідомив, що став жертвою злодіїв. Невідомі вночі виламали дверцята п'яти водоматів, встановлених на масиві «Сонячний», та викрали звідти гроші. Після цього звернення працівники поліції зареєстрували ще два аналогічних злочини. 23 травня зловмисники пошкодили та обікрали 7 водоматів, а 5 червня – ще 3 автомати.

«Частину крадіжок зафіксували камери відеоспостереження. Під час розслідування стало відомо, що на злочин невідомий йшов вночі. У водомати проникав шляхом віджиму дверей. Працівники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції вийшли на слід підозрюваного і встановили його місцеперебування. Поліцейські з'ясували, що чоловік об'єктом крадіжок обирав водомати, встановлені неподалік свого дому», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 26 липня.

Також правоохоронці встановили, що зловмисник – раніше судимий за крадіжки 35-річний житель обласного центру. За словами оперативників, чоловік вже перебував в офіційному розшуку за крадіжки автомобільних акумуляторів, вчинені на території Хмельниччини.

Наразі вирішується питання про оголошення тернополянину підозри відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.